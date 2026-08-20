Сломана челюсть: овчарка напала на звезду «Уральских пельменей» и ее терьера

Йоркширский терьер спас звезду «Уральских пельменей» Дылдину от овчарки

Йоркширский терьер звезды «Уральских пельменей» Иланы Дылдиной защитил ее от нападения овчарки во время прогулки на Рублевке. Об этом актриса рассказала на своей странице в социальных сетях, опубликовав видео.

По словам артистки, она вышла на пробежку вместе с собакой по кличке Клепа. В какой-то момент с территории соседнего участка выбежала овчарка и набросилась на терьера.

Илана не успела взять питомца на руки и побоялась, что большая собака может напасть и на нее.

«Клепу подрала собака. Мы сейчас в ветеринарной клинике, он на столе у хирурга», — рассказала Дылдина.

Как поделилась актриса, у ее собаки сломана челюсть и почти снят скальп, кроме того, Клепа потеряла много крови.

«Пожалуйста, молитесь, чтобы она жила. Она спасла меня от овчарки», — подписала видеоролик Илана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Воткинске бездомная собака напала на девочку и укусила ее за лицо. Следователи возбудили уголовное дело.

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