Жена за лето потеряла троих: загадка смерти Оганяна из «Кукрыниксов» с отрубленной рукой
У музыканта осталось трое детей.
Фото, видео: Вконтакте/Дмитрий Оганян
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Смерть 45-летнего бас-гитариста и бэк-вокалиста «Кукрыниксов» Дмитрия Оганяна повергла поклонников рок-группы в шок. Его тело обнаружили в пруду на Мичманской улице в Санкт-Петербурге.
Обстоятельства гибели оказались крайне трагичными: рядом с местом происшествия нашли топор, одежду и отрубленную кисть левой руки.
Что известно о смерти басиста «Кукрыниксов» Дмитрия Оганяна
По данным Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, тело мужчины обнаружили в воде примерно в трех метрах от берега. На погибшем были футболка и нижнее белье. На берегу находились топор и отрубленная кисть. Следователи и прокуратура начали проверку обстоятельств произошедшего.
Позже правоохранители установили личность погибшего — им оказался Дмитрий Оганян, известный по работе в «Кукрыниксах». Сейчас рассматриваются разные версии случившегося. В некоторых СМИ появилась версия о том, что музыкант мог свести счеты с жизнью. Однако это именно предварительная версия, а не установленный следствием факт.
Кроме того, брат музыканта Тиграна Оганяна после трагедии сообщил, что у Дмитрия не было суицидальных мыслей.
Жена Дмитрия Оганяна пережила три смерти за одно лето
Отдельной трагедией стала история супруги музыканта Анны Оганян. По сообщениям СМИ, нынешнее лето стало для нее чередой тяжелых утрат: в июне погиб ее брат, в июле умер близкий друг, а 20 августа она потеряла мужа. Таким образом, за несколько месяцев Анна столкнулась сразу с тремя смертями близких людей.
Известно, что Дмитрий и Анна поженились 18 июля 2020 года. Для музыканта это был второй брак. У него остался ребенок от предыдущих отношений. В браке с Анной родились еще двое детей — сейчас им три и пять лет.
Болезнь рук, которая мешала играть
Особое внимание после гибели Оганяна привлекли проблемы с его здоровьем. О них 5-tv.ru рассказал Анатолий Скляренко — музыкант группы «Бригадный подряд», с которым сотрудничал Оганян.
По словам Скляренко, у Дмитрия в последние годы серьезно страдала кожа на руках. На подушечках пальцев, которыми бас-гитарист зажимал струны, постоянно появлялись глубокие трещины. Из-за этого музыканту было трудно играть и выступать. Для выступлений ему приходилось использовать специальные насадки на пальцы.
«У него трескались руки, пересыхала кожа, он постоянно мазал их кремом. <…> Были серьезные проблемы с этим», — пояснил мужчина.
Скляренко предположил, что это могла быть экзема, дерматит или псориаз. Анатолий отметил, что в последний раз виделся с Оганяном около года назад. Он подчеркнул, что бас-гитарист всегда был душой компании и не наживал себе врагов.
«Чужая душа — потемки, тем более я его год не видел, могло все измениться. Но когда он с нами играл — это всегда анекдоты, всегда улыбка до ушей, на все шутки он реагировал. В общем, был крайне позитивным человеком», — заключил Анатолий.
Некоторые СМИ со ссылкой на источники писали, что проблемы с руками продолжались около трех лет и могли сопровождаться психологическими трудностями.
Последний концерт
Несмотря на проблемы со здоровьем, Оганян продолжал заниматься музыкой. Один из его последних известных концертов состоялся 22 февраля 2026 года в петербургском клубе «Ласточка».
В коллектив «Кукрыниксы», который возглавлял Алексей Горшенев, младший брат Михаила Горшенева из группы «Король и Шут», Оганян пришел в начале 2000-х и на протяжении многих лет оставался одним из основных участников коллектива. В составе группы Оганян играл на бас-гитаре и исполнял партии бэк-вокала.
После распада «Кукрыниксов» в 2018 году он продолжил музыкальную деятельность и некоторое время выступал с «Бригадным подрядом».
«Сегодня пришла трагичная новость — не стало Дмитрия Оганяна, бас-гитариста и бэк-вокалиста группы „Кукрыниксы“, человека, прошедшего рядом с нами долгий творческий путь! Дима был жизнерадостным и веселым человеком, талантливым музыкантом и отцом троих детей. Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем близким! Прощай, Вагон…» — написал Алексей Горшенев в соцсетях, узнав о смерти Оганяна.
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