«Не знаю, как компьютер включается»: Добрынин раскрыл, кто делает ролики для TikTok

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 58 0

Актер с радостью изучает современные форматы общения с аудиторией.

Фото, видео: © РИА Новости/ Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Актер Николай Добрынин не знает, как делаются ролики для TikTok с его участием

Заслуженный артист России Николай Добрынин, прославившийся не только по роли Митяя в «Сватах», но и участием в роликах в TikTok, которые набирают миллионы просмотров, совершенно не знает, как снимаются и монтируются подобные видео. Об этом он рассказал во время интервью 5-tv.ru на премьере комедийного фильма «Дед Фомич».

По словам актера, всеми роликами и их дальнейшим продвижением занимаются профессионалы соцсетей, а он не знает даже, как включается компьютер. При этом Добрынин готов и дальше пробовать современные форматы общения с аудиторией.

«Я пока вообще ничего в этом не понимаю, но слушаюсь своих студентов, которым нравятся мои приколы, и я даже с ними несколько видосов записал. Я вообще не занимаюсь, я не умею. Я даже не знаю, как компьютер включается, правда. Этим занимаются обученные люди», — поделился актер.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, идея с роликами для соцсетей принадлежала продюсеру комедии «Дед Фомич» Григорию Сухову. По словам Николая Добрынина, поначалу он не понимал значимость просмотров.

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