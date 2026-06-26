Силы ПВО за ночь уничтожили 660 украинских беспилотников над регионами России

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 48 0

Атаке со стороны боевиков киевского режима подверглись Белгородская, Брянская, Курская и другие области.

Сколько беспилотников ВСУ было сбито над Россией 26 июня

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь на 26 июня силы ПВО уничтожили 660 беспилотников ВСУ над регионами РФ

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации (ПВО РФ) перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотников над регионами нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

По данным военного ведомства, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над 13 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Орловскую и Калужскую области.

Еще российские бойцы перехватили вражеские летательные аппараты в небе над Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской, Тульской и Рязанской областями. Помимо этого, силы ПВО РФ уничтожили беспилотники ВСУ над акваториями Черного и Азовского морей.

Также минувшей ночью атаке со стороны боевиков киевского режима подвергся Московский регион. По данным мэра столицы Сергея Собянина, всего было сбито почти 50 беспилотников Украины, летевших на город. Информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения не поступала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на регионы России
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