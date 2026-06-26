В ночь на 26 июня силы ПВО уничтожили 660 беспилотников ВСУ над регионами РФ

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации (ПВО РФ) перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотников над регионами нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

По данным военного ведомства, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над 13 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Орловскую и Калужскую области.

Еще российские бойцы перехватили вражеские летательные аппараты в небе над Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской, Тульской и Рязанской областями. Помимо этого, силы ПВО РФ уничтожили беспилотники ВСУ над акваториями Черного и Азовского морей.

Также минувшей ночью атаке со стороны боевиков киевского режима подвергся Московский регион. По данным мэра столицы Сергея Собянина, всего было сбито почти 50 беспилотников Украины, летевших на город. Информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения не поступала.

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