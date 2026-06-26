В российских городах прошла Ночь свадеб

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Всего в этот день, 26.06.2026, союзы заключат тысячи пар со всей страны.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ночь свадеб прошла в российских регионах. ЗАГСы сегодня продлевают время работы, чтобы зарегистрировать браки в «магическую» дату — 26.06.26. Первые церемонии уже прошли в Туле. Главными площадками стали Кремль и Дворец бракосочетания.

Всего в этот день союзы заключат тысячи пар со всей страны. Только в Москве официально появятся почти две тысячи семей. В Екатеринбурге волшебную дату выбрали более тысячи молодых пар. 26 июня ЗАГСы готовы регистрировать брак весь день — в режиме нон-стоп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что традиция одевать подружек невесты в одинаковые платья, по мнению историков, уходит корнями в Древний Рим. Тогда это делалось, чтобы запутать злых духов и защитить невесту от сглаза. В Средние века похожие наряды помогали скрыть невесту от разбойников и отвергнутых поклонников. В XIX веке обычай стал элементом моды благодаря свадьбе британской королевы Виктории.

В России традиция не была исторической, но распространилась под влиянием Запада. Сегодня одинаковые платья символизируют единство и поддержку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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