ФСБ задержала подростка по делу о подготовке нападений на школы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 47 0

По данным спецслужб, деятельность подростка координировали украинские кураторы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Дагестане сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета России задержали несовершеннолетнего россиянина, который является создателем и администратором одного из крупнейших международных интернет-сообществ сторонников запрещенных в России террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

По данным спецслужб, деятельность подростка координировали украинские кураторы. Следствие считает, что через сеть закрытых ресурсов он занимался вербовкой российских школьников и студентов, склоняя их к нападениям на учебные заведения, подготовке терактов на транспорте и рассылке ложных сообщений о минировании.

Как утверждают правоохранители, фигурант обучал участников сообщества методам конспирации, распространял инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и помогал радикалам средствами для совершения преступлений. В материалах дела также фигурируют как минимум трое граждан Украины.

По версии следствия, задержанный причастен к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в десяти регионах России. Исполнители этих преступлений уже установлены и задержаны. Финансирование осуществлялось через украинские спецслужбы. При этом за нападения с большим числом жертв участникам якобы обещали дополнительные выплаты.

Следствие полагает, что деятельность сообщества не ограничивалась Россией. В 2025–2026 годах участники группы организовали серию поджогов и актов вандализма в США и странах Европы. Речь идет более чем о 20 поврежденных автомобилях, атаке на христианскую церковь и массовой рассылке ложных сообщений о минировании социальных объектов и учебных заведений.

На момент задержания подросток управлял ресурсами, продвигавшими террористическую идеологию. Их общая аудитория превышала 200 тысяч пользователей, около пяти тысяч из которых считались активными участниками сообщества.

В ходе расследования были установлены предполагаемые сообщники фигуранта из России, США и европейских стран. Правоохранители продолжают проверять их возможную причастность к противоправной деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) пресекла теракт в здании суда в городе Мариуполе Донецкой народной республики. Местный житель пытался устроить взрыв при помощи самодельной бомбы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
75.63
0.86 85.77
0.59
Усильте энергию волос: лунный гороскоп стрижек на июнь 2026 для знаков зо...

Последние новости

8:26
Вены не прощают жары: простые правила, которые спасут ноги от варикоза
8:21
Землетрясения, ураганы, потопы: главные правила, которые могут спасти жизнь и имущество
8:18
Пересильд в роли Гурченко, Пегова — Федоровой: современные актрисы, воплотившие звезд СССР
8:15
ПВО сбили почти 50 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
8:00
В зоне риска — те, кому не хватает внимания: ветеран спецслужб — о вербовке в интернете
8:00
Усильте энергию волос: лунный гороскоп стрижек на июнь 2026 для знаков зодиака

Сейчас читают

Ормуз открылся по краям: цена нефти падает
«Отрезал полноги»: Галину Бокашевскую потрясла история российского бойца
Марию Порошину экстренно спасают врачи: звезде поставили опасный диагноз
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео