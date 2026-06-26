ФСБ задержала подростка по делу о подготовке нападений на школы

В Дагестане сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета России задержали несовершеннолетнего россиянина, который является создателем и администратором одного из крупнейших международных интернет-сообществ сторонников запрещенных в России террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

По данным спецслужб, деятельность подростка координировали украинские кураторы. Следствие считает, что через сеть закрытых ресурсов он занимался вербовкой российских школьников и студентов, склоняя их к нападениям на учебные заведения, подготовке терактов на транспорте и рассылке ложных сообщений о минировании.

Как утверждают правоохранители, фигурант обучал участников сообщества методам конспирации, распространял инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и помогал радикалам средствами для совершения преступлений. В материалах дела также фигурируют как минимум трое граждан Украины.

По версии следствия, задержанный причастен к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в десяти регионах России. Исполнители этих преступлений уже установлены и задержаны. Финансирование осуществлялось через украинские спецслужбы. При этом за нападения с большим числом жертв участникам якобы обещали дополнительные выплаты.

Следствие полагает, что деятельность сообщества не ограничивалась Россией. В 2025–2026 годах участники группы организовали серию поджогов и актов вандализма в США и странах Европы. Речь идет более чем о 20 поврежденных автомобилях, атаке на христианскую церковь и массовой рассылке ложных сообщений о минировании социальных объектов и учебных заведений.

На момент задержания подросток управлял ресурсами, продвигавшими террористическую идеологию. Их общая аудитория превышала 200 тысяч пользователей, около пяти тысяч из которых считались активными участниками сообщества.

В ходе расследования были установлены предполагаемые сообщники фигуранта из России, США и европейских стран. Правоохранители продолжают проверять их возможную причастность к противоправной деятельности.

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