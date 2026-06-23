Город Мечтателей на Дворцовой: как будут удивлять зрителей на «Алых парусах‑2026»

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге готовят декорации к «Алым парусам‑2026»

На Дворцовой площади уже вырос целый город, город Мечтателей. Таких масштабных декораций на празднике выпускников «Алые паруса» раньше не было. По сцене проедет поезд, проплывет корабль, загорится огромный маяк. И это только часть того, чем шоу удивит своих зрителей. Стала известна и концепция водно-пиротехнической части праздника. Подробности — у корреспондента «Известий» Наталии Оскерко.

Когда слова «провожать выпускников в будущее» — не метафора. Специально для праздника «Алые паруса» декораторы создали… поезд. 15-метровый макет высокоскоростного состава проедет по сцене на Дворцовой площади. И это не единственный транспорт на площадке.

«Разные пары ведущих будут ехать по этому подиуму, как бы плыть на бумажном кораблике. Платформа специализированная, на радиоуправлении, никаких проводов, рельсов — ничего здесь не будет, просто будет красивое движение», — рассказал технический директор концертной части праздника «Алые паруса» Алексей Булгаков.

Сцена «Алых парусов-2026» — это Город Мечтателей: с вокзалом, верфью, мачтой-маяком высотой больше 30 метров. И отдельными зданиями.

Башня, труба, помада — как только этот элемент не называют. И это тоже сценическая площадка. Скоро там, на высоте больше 13 с половиной метров, установят диджейский пульт, за которым будет выступать один из артистов, которому явно предстоит нелегкий путь к вершине. А оживят этот город спецэффекты. Виртуальное пространство организаторы создадут с помощью мультимедийных экранов площадью больше тысячи квадратных метров. Еще пара дней — и здесь начнутся репетиции.

«Сейчас уже доводят декорации и монтаж декораций до состояния, которое будет в шоу. Осталось совсем чуть-чуть — и режиссер будет осваивать площадку и как раз-таки воплощать все свои задумки в реальности на месте», — отметил руководитель проекта технической дирекции концертной части праздника выпускников «Алые паруса» Артем Смирнов.

На этой сцене выступят Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Люся Чеботина, Алекс Лим, Елка.

Праздник всех выпускников «Алые паруса» возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Это настоящее чудо — для десятков тысяч школьников и миллионов зрителей по всему миру. А в этом году еще и сказка. Именно она станет ключевой темой водно-пиротехнического шоу.

«Мы скорее используем некие образы, заложенные во множестве русских сказок, чтобы сделать проекцию на более понятные ценности. Это дружба, добро, любовь, вот такие вещи. Все эти образы они с нами прям в ДНК прошиты, про которые мы говорим», — рассказал главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» Михаил Колпахчиев.

Благодаря современным технологиям, свежим аранжировкам и оригинальным декорациям знакомые всем истории зазвучат совершенно иначе. Каждая мизансцена — как отдельный мини-спектакль. С щедрым русским размахом.

«На костюм, например, для нашего финального номера, было использовано бусин и камней, наверное, около десяти тысяч. Только на один костюм. А таких костюмов много. В каждый костюм, в каждую деталь — вложена душа, вложены силы, энергии, эмоции», — заметила художник по костюмам Кристина Рождественская.

Но всегда неизменна кульминация праздника — появление белоснежного брига «Россия». Раскрашенное салютами и фейерверками небо Петербурга. И восхищенные взгляды тех, кто вместе с алыми парусами встретит свой первый взрослый рассвет. Сказка оживет, а мечты станут реальностью — уже 27 июня.

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