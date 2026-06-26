Мясо из пробирки: в Нидерландах научились выращивать говядину

В Нидерландах запустили ферму по выращиванию искусственного мяса

А сейчас будут кадры из будущего: ученые придумали, как получить стейк, чтобы ни одна корова при этом не пострадала. В Нидерландах первыми в мире начали выращивать мясо в пробирке. И это не искусственный продукт. Похожи и вкус, и запах, и состав. Это настоящее мясо, только выращенное из клеток животного. Первым из российских журналистов в лаборатории, где произошло чудо, побывал европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Так же шкворчит, привычно подрумянивается: полная прожарка, medium well или даже «с кровью». Если слово «кровь» здесь вообще применимо. Мясная революция — уже на голландской кухне: аппетитная и сочная котлета, только не из коровника, а из пробирки.

«Никто из посторонних внутрь войти не может. И не потому, что технология такая уж секретная, а потому, что здесь нужна идеальная чистота», — рассказала соучредитель фермы по выращиванию культивированного мяса Ира ван Эелен.

Первая в мире ферма, на которой вместо животного выращивают сразу мясо — любую его съедобную часть. В стерильной зоне — почти космическая лаборатория: биореакторы, питательная среда для размножения клеток, контроль температуры и кислорода.

«Вам не нужна вся корова. Вам нужен лишь небольшой образец — размером с кунжутное семечко, как при биопсии», — заявила Ира ван Эелен.

И все это — не где-то в футуристическом технопарке с кампусами, а посреди тех же лугов и полей, с типичным голландским вайбом.

На фоне традиционного хозяйства и привычных коровников эти опытные фермы выглядят, конечно, совсем как игрушечные. Но именно таких небольших площадей в будущем будет вполне достаточно, чтобы выращивать мясную продукцию в промышленных объемах. Достаточно крошечного набора живых клеток, чтобы заполучить свой персональный мясокомбинат.

«К 2030 году мы планируем производить 150 тонн мяса в год на этой ферме», — сообщила Ира ван Эелен.

Ира ван Эелен помогла запустить и лично продегустировала пробную партию. Что важно — без каких-либо пищеварительных последствий.

«Оно пахнет так же, жарится так же, потому что в нем есть жир, как в обычной говядине», — пояснила она.

Впрочем, для нее это знакомый с детства вкус и семейная история. Отец Иры, Виллем ван Эелен, был идеологом культивированного мяса и обладателем патента на промышленное производство. Площадку для эксперимента дал обычный голландский фермер.

«Для меня это не замена моей ферме. Это может быть дополнительное направление. У нас есть молоко, сыр, побочные продукты вроде сыворотки», - отметил фермер Корне ван Леувен.

И в этом парадокс: культивированное мясо не объявляет войну фермерству, а скорее пытается встроиться в забюрократизированную сельскохозяйственную среду. В момент, когда требования растут, маржа падает. А тут — ни мычания, ни выбросов от продуктов жизнедеятельности почти, существенная экономия воды.

«Многие фермеры сначала воспринимают культивированное мясо как угрозу. Они думают: это технология миллиардеров и больших компаний, которая придет и вытеснит нас. Но когда мы объясняем, что фермер сам может стать частью этой системы, отношение меняется», — подчеркнул координатор проекта Микаэль Пенверн.

Однако между красивой идеей и полкой супермаркета пока огромная дистанция. Все те же согласования, разрешения пищевых регуляторов, огромные капиталовложения — а значит, и не самая выгодная цена за килограмм готовой продукции. Да и критики, не отрицая саму технологию, по-прежнему отказывают ей в самом праве называться мясом без кавычек.

«Мой ответ — нет. Мы пока не можем сказать, что оно будет иметь такую же питательную ценность, тот же вкус и те же свойства и безопасность. Когда клетки размножаются, в процессе копирования всегда возникают ошибки», — сказал президент французской ассоциации животноводства Жан-Франсуа Оккет.

Но в конце концов судьбу таких котлеток решит не лабораторный отчет. А обычная продуктовая корзина. Одно дело — попробовать мясо из пробирки ради интереса, другое — вернуться за ним снова. И захотеть добавки.

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