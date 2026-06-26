Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв СБ ООН после удара ВСУ по Брянску

Россия поддержала запрос Белоруссии на срочный созыв Совета безопасности (СБ) ООН из-за атаки беспилотника ВСУ на автобус с мирными жителями, в том числе детьми, в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющую обязанности постоянного представителя РФ при организации Анну Евстигнееву.

«Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей — белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены СБ дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения», — заявила она.

О происшествии 17 июня рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Днем украинский дрон самолетного типа атаковал автобус детской футбольной команды из Гомельской области (Белоруссия). Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик. В салоне находились 44 человека, из них 28 — дети.

В результате удара погибла женщина, сопровождавшая футболистов. Двое взрослых и шестеро несовершеннолетних пострадавших были доставлены в больницу Брянской области, затем их перевезли в Белоруссию. Власти республики восприняли агрессию Киева как попытку расширить географию вооруженного конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что представители Следственного комитета РФ назвали имена причастных к атаке на автобус. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.

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