Число погибших в результате землетрясения возросло до 235

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 27 0

Пострадавшим помогали свыше пяти тысяч медработников, из которых более 1200 — врачи.

Сколько жертв в результате мощных землетрясений в Венесуэле

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

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Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 235. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо в эфире телеканала VTV.

Медицинскую помощь получили более чем 4300 пострадавших. По словам министра, большинство человек получили легкие травмы, однако были и те, кто получил травмы средней и тяжелой степени тяжести. Им потребовалось хирургическое вмешательство.

Альварадо также отметил, что самая сложная ситуация сохраняется в штате Ла-Гуайра. На месте работают полевые госпитали вооруженных сил, Венесуэльского Красного Креста и частных клиник.

Министр сообщил, что сразу после землетрясения по всей стране был активирован государственный механизм реагирования на ЧС. Для помощи пострадавшим в наиболее опасные районы направили свыше пяти тысяч медработников, из которых более 1200 — врачи.

Как ранее писал 5-tv.ru, вчера ночью, 25 июня, в Венесуэле произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 в 56 километрах от города Валенсия.

Колебания ощущались даже в столице страны — Каракасе, где часть зданий получила повреждения. Эпицентр находился в 27 км к северо-западу от Монтальбана.

Это сейсмическое событие стало самым мощным в стране с 1900 года. Тогда оно было магнитудой 7,7.

В результате мощных землетрясений многоэтажные дома в Каракасе складывались, как карточные домики. У многих жителей, которые в тот момент находились в квартирах, летела посуда из шкафов, а стены покрывались трещинами. Также пострадали дороги, объекты инфраструктуры и аэропорт, где тысячи пассажиров в панике искали выход из терминала.

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