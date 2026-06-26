Слаженное взаимодействие расчетов РСЗО позволяет эффективно подавлять узлы обороны.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчет РСЗО «Град» группировки «Центр» уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ на Добропольском направлении СВО. В ходе воздушной разведки были выявлены цели, координаты которых оперативно передали артиллеристам.
Расчет БМ-21 «Град» нанес удары 122-мм снарядами, после чего покинул позицию. По данным объективного контроля, все цели были уничтожены. Слаженное взаимодействие расчетов РСЗО позволяет эффективно подавлять узлы обороны и обеспечивать продвижение мотострелковых подразделений.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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