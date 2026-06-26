Польская оппозиция призывает заблокировать переговоры о членстве Украины в ЕС

Варшава ставит под сомнение европейские перспективы Киева. Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что намерен вернуть свой орден Ярослава Мудрого, одну из высших государственных наград на Украине. Ее вручили Качиньскому за постоянную и всестороннюю помощь стране. Но теперь политик требует от Киева признать ответственность за волынскую трагедию, провести расследование преступлений украинских националистов и достойно захоронить всех жертв. В противном случае Варшава заблокирует дальнейшие переговоры о вступлении в Евросоюз.

"Украина должна понимать: если она хочет войти в состав Европейского союза, то должна быть нормальной европейской страной и не может восхвалять организаторов геноцида, отличавшегося исключительной жестокостью", - заявил Качиньский.

С критикой Киева все чаще выступают и польские дипломаты, которые в силу своей работы хорошо знают, как устроена украинская политическая система. Бывший посол на Украине заявил, что страна фактически превратилась в авторитарное государство. По его словам, ограничение свободы слова помогает Зеленскому скрывать реальное положение дел. В частности, как утверждает дипломат, вся украинская экономика сегодня едва дотягивает до показателей Варшавы и ее окрестностей.

Отношение Европы стремительно меняется и к украинским беженцам. На смену безусловной поддержке приходят жесткая экономия бюджетных средств и меры, учитывающие мобилизационные интересы Киева. Так, Дания объявила о закрытии правовых лазеек, позволяющих мужчинам призывного возраста получать в стране убежище. А в Германии украинских граждан переводят с повышенных социальных выплат на пособия, предусмотренные для обычных соискателей. При этом за отказ от предложений работы размер выплат может быть сокращен еще сильнее, а в отдельных случаях - отменен полностью.

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