Украинцы массово «хоронят» сотрудников военкоматов

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В церквях вносят имена сотрудников ТЦК в списки для молитвы за упокой.

Фото, видео: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukrai; 5-tv.ru

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В украинских церквях призывают не включать сотрудников ТЦК в списки умерших

Чем больше потери, тем усерднее работают Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) по всей Украине. Очередной эпизод — из Кривого Рога, где во время погони сотрудники просто переехали местного жителя автобусом.

Именно после таких кадров в некоторых церквях Украины появляются таблички, где прихожан просят не вписывать живых сотрудников ТЦК в списки за упокой. В частности, воздержаться от подобных действий призвали жителей Одессы.

Ранее военкомы попытались схватить жителя города прямо во время прогулки с домашним питомцем. Не сумев поймать мужчину, сотрудники ТЦК «мобилизовали» его собаку, сломав псу лапу.

Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Регулярно фиксируются нарушения со стороны сотрудников ТЦК. Кадры их жесткой работы ежедневно публикуют украинцы в соцсетях: превышение полномочий, избиения, провоцирование ДТП для остановки граждан. В ответ украинцы нападают на военомов.

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