Над Киевом поднимается густой черный дым: нанесен массированный удар по Украине

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На месте прилетов вспыхнули пожары.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Один из самых массированных ударов нанесла наша армия по целям на Украине. В ответ на атаки ВСУ по российским гражданским объектам дроны и ракеты били по военной и энергетической инфраструктуре, которой пользуются боевики.

Мощные прилеты зафиксированы практически по всей территории страны. В Краматорске поражена газораспределительная станция. А в Кременчуге удары нанесли по нефтеперерабатывающему заводу, выведена из строя ТЭЦ. Взрывы звучали также в Полтаве, Харькове и Сумах. Целью массированной атаки стала также транспортная инфраструктура ВСУ.

В Киеве десятки попаданий по критическим объектам. На месте прилетов вспыхнули пожары, город до сих пор объят густым дымом. Поражены производственные площадки и военные склады.

Прежде Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что в результате удара были поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области, а также нефтеперерабатывающий завод «Затурино» в Полтавской области.

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