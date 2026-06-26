Стали известны команды, досрочно вышедшие в плей-офф ЧМ-2026 по футболу

В плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года вышли 19 команд

Назван перечень сборных, которые досрочно вышли в стадию 1/16 финала мирового первенства по футболу 2026 года. В список вошли 19 национальных команд.

В плей-офф пробились Мексика, США, Южно-Африканская Республика, Швейцария, Канада, Аргентина и Колумбия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Марокко, Австралия, Германия, Кот-д’Ивуар, Эквадор, Нидерланды, Япония, Швеция, Франция и Норвегия.

Уже известны четыре пары, которые сойдутся на поле в 1/16 финала ЧМ-2026. ЮАР сыграет с Канадой, Голландия — с Марокко, США — с Боснией и Герцеговиной, а Бразилия — с Японией.

Финальный матч запланирован на 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года начался 11 июня и проходит сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Групповой этап завершится 27 июня. В плей-офф досрочно вышли по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь сильнейших команд, занявших третьи места.

Ранее перед стартом ЧМ-2026 11 июня на стадионе в США вывесили флаг России.

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