«В ремонт больше не вписываюсь»: Бузова о покупке дачи
Артистка давно мечтает о загородном жилье, но все никак не решится на покупку.
Фото, видео: Егор Алеев/ТАСС; 5-tv.ru
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Бузова хочет приобрести загородный дом, но не может найти подходящий вариант
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что давно задумывается о покупке загородного дома, однако пока не нашла подходящий вариант. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на бранче.
Артистка отметила, что хотела бы приобрести дачу в Подмосковье, но только с уже готовым ремонтом, поскольку больше не готова заниматься длительными строительными работами.
«Я понимаю, что я очень хочу в будущем иметь тоже дачу обязательно. Я даже рассматриваю вариант покупки здесь где-то, да, в Подмосковье, небольшой участочек. Но я не нашла хорошего варианта сразу с ремонтом, потому что в ремонт я больше не вписываюсь», — сказала Бузова.
Она вспомнила свой прошлый опыт ремонта и призналась, что сейчас предпочла бы сразу переехать в готовый дом. При этом певица задумалась, насколько ей подойдет спокойная загородная жизнь.
«Ну вот приеду я одна на дачу и что?» — отметила артистка.
Певец Прохор Шаляпин, который также присутствовал на бранче, рассказал Бузовой о своей даче в Коммунарке. По его словам, у него участок площадью 40 соток и основной дом размером 1,1 тысячи квадратных метров. На вопрос о необходимости такого большого пространства певец ответил, что ему комфортно жить в просторном доме.
«А зачем мне маленький? Что, мне в конуре что ли сидеть? Нет, я буду по нему сам гулять», — иронично ответил Шаляпин.
Бузова призналась, что пока не готова полностью перейти к загородному образу жизни и заниматься садом и огородом. Она отметила, что любит цветы, но свободное время предпочитает посвящать спорту.
«Но чтобы вот сажать, копать — нет. Хотя многим это доставляет удовольствие. Возможно, в будущем когда-нибудь, да, но я свободное время трачу сейчас на спорт», — сказала телеведущая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прохор Шаляпин приобрел загородный дом площадью более тысячи квадратных метров. Артист рассказал, что в будущем планирует переехать в новое жилье. Дом расположен на участке площадью 40 соток, где также находится отдельное строение для работников. По словам Шаляпина, в основном доме есть 10 спален, восемь санузлов, несколько комнат, кинотеатр, тренажерный зал, бассейн и сауна.
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