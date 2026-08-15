Собянин: к Москве за неделю направлялись 1743 БПЛА

Мэр столицы сообщил, что 123 беспилотника были уничтожены на подлете к Москве.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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В период с 8 по 15 августа в сторону Московского региона летели 1743 беспилотника. Большую часть из них удалось нейтрализовать силам противовоздушной обороны на дальних подступах. Об этом 15 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 123 беспилотника уничтожены на подлете к Москве», — написал Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
Ранее мэр столицы сообщил, что в ночь на 15 августа система ПВО отразила атаку 15 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили более семи тысяч беспилотников ВСУ.
В ночь на 15 августа силы ПВО перехватили и уничтожили еще 598 украинских БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны РФ, беспилотники были сбиты над территориями нескольких регионов России, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую области, Московский регион, Краснодарский край и Крым.
Кроме того, аппараты были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее в Минобороны также сообщали о перехвате восьми крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и поражении предприятия, где, по данным ведомства, производились боевые части для этих боеприпасов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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