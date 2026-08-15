Бывший замглавы сил НАТО назвал Шпицберген возможной точкой конфликта с Россией

По мнению военного, развитие событий в Арктике может привести к серьезному международному кризису.
Фото: www.globallookpress.com/Olaf Krüger
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Островной арктический архипелаг Шпицберген может стать новой точкой напряженности между Россией и странами НАТО. Об этом заявил бывший заместитель главнокомандующего силами альянса в Европе Ричард Ширрефф, пишет газета Daily Mail.
«Я предсказываю, что в ближайшие месяцы или годы этот арктический участок сыграет ключевую роль в российском плане по дестабилизации НАТО», — говорит Ширрефф.
По его мнению, Россия якобы может провести небольшую операцию с участием воздушно-десантных войск и спецназа, после чего установить контроль над всем островом в течение нескольких часов.
Ширрефф считает, что такой сценарий способен привести к масштабному противостоянию и даже Третьей мировой войне.
Ранее 5-tv.ru писал о ситуации вокруг Шпицбергена, где российские поселения продолжают работать, несмотря на действующие ограничения и рост военной активности стран НАТО в Арктике. Российские представители отмечают, что напряженность в регионе усиливается, в том числе на фоне регулярных военных учений альянса.
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