Собянин: сеть производственных технопарков расширят в Москве

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Алена Куликова
Алена Куликова 33 0

С 2020 года власти столицы договорились возвести более 300 объектов.

В столице увеличат количество рабочих мест

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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В столице реализуют программы по созданию новых рабочих мест за пределами центра города при помощи производственных технопарков. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

С 2020 года заключили соглашения о возведении более 300 объектов общей площадью 9,7 миллиона квадратных метров. Планируется, что к 2032 году объем инвестиций превысит 3,5 триллиона рублей, а количество новых рабочих мест достигнет 450 тысяч.

«Особенно важную роль играют производственные технопарки», — уточнил мэр Москвы.

По программе предусмотрено строительство десяти таких объектов общей площадью свыше 390 тысяч квадратных метров. Шесть технопарков уже работают, обеспечив около пяти тысяч рабочих мест. Новые площадки возведут в районах Крюково, Краснопахорский, Молжаниновский и Можайский.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что к 8:15 утра система ПВО ликвидировала почти 50 беспилотников ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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