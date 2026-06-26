Собянин сообщил о 50-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

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Алена Куликова
Алена Куликова 15 0

Дрон был сбит силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Собянин рассказал о сбитии ещё одного беспилотника

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС сообщил об уничтожении очередного беспилотного летательного аппарата, приближавшегося к столице. Этот случай стал 50-м по счету за сутки на столичный регион.

По информации градоначальника, БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны Министерства обороны России. В своем официальном канале Собянин уточнил, что на месте, куда упали обломки сбитого аппарата, уже работают специалисты экстренных служб.

На данный момент информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших среди гражданского населения не поступала. Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий падения обломков.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу. 

Ранее 5-tv.ru сообщили о ликвидации 47 дронов со стороны киевского режима, пытавшихся прорваться к столице при помощи ПВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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