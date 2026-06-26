Экстремальное испытание: британец выжил на необитаемом острове без еды и воды

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 65 0

С собой у мужчины были лишь нож, аптечка и самодельная удочка.

Как выжить на необитаемом острове без еды и воды

Фото: www.globallookpress.com/ Norbert Probst

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Британец Пол Баунесс выжил после трех дней на необитаемом острове без еды и воды

Британец Пол Баунесс специально отправился на необитаемый остров в Тихом океане, чтобы проверить свои навыки выживания. Об этом сообщило издание PA Media.

Мужчина обратился в компанию, которая организует экстремальные туры, в феврале этого года. Перед поездкой Баунесса пять дней обучали базовым навыкам выживания и предупреждали о ядовитых обитателях острова. После подготовки его доставили на место.

С собой британец взял только нож, аптечку и самодельную удочку. Еду и воду на протяжении трех дней ему нужно было добывать самостоятельно.

В первый день Баунесс построил укрытие, собрал кокосы, поймал одну рыбу и сварил несколько моллюсков. Позже он признался, что моллюски оказались крайне неприятными на вкус.

На второй день испытание стало заметно тяжелее. Укрытие мужчины смыло водой, поймать рыбу у него не получилось, поэтому ночь он провел голодным.

Третий день оказался более удачным. Баунесс поймал две рыбы, обжарил мякоть кокоса и восстановил свое убежище.

На четвертый день за мужчиной прибыли представители компании. По словам Баунесса, в лодке его ждали лед, холодное пиво и другие вещи, которые после трех дней на острове показались ему настоящей роскошью. Он признался, что пиво в тот момент стало лучшим в его жизни.

После возвращения британец заявил, что этот опыт помог ему иначе взглянуть на привычный комфорт. Так, Баунесс понял, что базовые удобства, к которым люди быстро привыкают, не стоит воспринимать как должное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что важно знать перед походом туристу.

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