Самый красивый флешмоб этого лета от Пятого канала

26 июня, в преддверии легендарного праздника выпускников «Алые паруса», Пятый канал приглашает жителей и гостей Санкт-Петербурга стать частью самого красивого флешмоба лета. В этот день город наполнится алым светом — на улицах Северной столицы появятся девушки в развевающихся красных платьях, словно сошедшие со страниц романтической книги.

Говорят, что мечты сбываются под алыми парусами. Но чтобы точно оказаться в нужное время в нужном месте, иногда нужна подсказка. В этом году Пятый канал превратит ожидание праздника в особый городской квест, где каждый сможет прикоснуться к магии и почувствовать себя частью большого события.

26 июня в самых живописных точках города можно будет встретить «вестниц Алых парусов». Нужно только подойти к девушке в красном платье — и в ваших руках окажется не просто красивая открытка, а волшебный трафарет, маленький ключ к разгадке главного события. Он подскажет, где и когда можно увидеть главный праздник выпускников.

При этом открытка-трафарет станет не только проводником, но и инструментом для творчества: с её помощью можно создавать эффектные кадры на фоне города, играть с перспективой, светом и силуэтами. Такие снимки легко превратить в личную историю ожидания праздника — поделиться ими с близкими или опубликовать в социальных сетях, сохранив атмосферу этого особенного дня.

Вестницы появятся:

у знаменитого «Севкабель Порта»;

на «Вокзале 1853»;

на парадной Дворцовой площади;

в многогранном пространстве «СЕНО»;

в творческом кластере «Этажи»;

вдоль набережных, где особенно чувствуется дыхание города и ветер с Финского залива.

Количество открыток ограничено, и каждая из них — уникальна. Поймать этот момент — значит стать частью истории, которая начнётся 27 июня в 22:00:

в прямом эфире Пятого канала;

на сайте Пятого канала — https://www.5-tv.ru/;

в официальных пабликах «Пятый канал. Телеканал» в социальных сетях ВКонтакте — https://vk.com/5tvpromo и Одноклассники — https://ok.ru/promo5tv.

Впервые трансляция праздника выпускников пройдет и в MAX. На данный момент эта функция находится на этапе тестирования, поэтому Пятый одним из первых получил возможность вести трансляцию грандиозного события и в этом мессенджере:

https://max.ru/channelfivepromo

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрождён в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала