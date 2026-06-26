Самый красивый флешмоб этого лета от Пятого канала

|
Пятый канал
Пятый канал Срочная новость 38 0

Сегодня в самых живописных точках города можно будет встретить «вестниц Алых парусов».

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Алые паруса 2026

26 июня, в преддверии легендарного праздника выпускников «Алые паруса», Пятый канал приглашает жителей и гостей Санкт-Петербурга стать частью самого красивого флешмоба лета. В этот день город наполнится алым светом — на улицах Северной столицы появятся девушки в развевающихся красных платьях, словно сошедшие со страниц романтической книги.

Говорят, что мечты сбываются под алыми парусами. Но чтобы точно оказаться в нужное время в нужном месте, иногда нужна подсказка. В этом году Пятый канал превратит ожидание праздника в особый городской квест, где каждый сможет прикоснуться к магии и почувствовать себя частью большого события.

26 июня в самых живописных точках города можно будет встретить «вестниц Алых парусов». Нужно только подойти к девушке в красном платье — и в ваших руках окажется не просто красивая открытка, а волшебный трафарет, маленький ключ к разгадке главного события. Он подскажет, где и когда можно увидеть главный праздник выпускников.

При этом открытка-трафарет станет не только проводником, но и инструментом для творчества: с её помощью можно создавать эффектные кадры на фоне города, играть с перспективой, светом и силуэтами. Такие снимки легко превратить в личную историю ожидания праздника — поделиться ими с близкими или опубликовать в социальных сетях, сохранив атмосферу этого особенного дня.

Вестницы появятся:

  • у знаменитого «Севкабель Порта»;
  • на «Вокзале 1853»;
  • на парадной Дворцовой площади;
  • в многогранном пространстве «СЕНО»;
  • в творческом кластере «Этажи»;
  • вдоль набережных, где особенно чувствуется дыхание города и ветер с Финского залива.

Количество открыток ограничено, и каждая из них — уникальна. Поймать этот момент — значит стать частью истории, которая начнётся 27 июня в 22:00:

  • в прямом эфире Пятого канала;
  • на сайте Пятого канала — https://www.5-tv.ru/;
  • в официальных пабликах «Пятый канал. Телеканал» в социальных сетях ВКонтакте — https://vk.com/5tvpromo и Одноклассники — https://ok.ru/promo5tv.

Впервые трансляция праздника выпускников пройдет и в MAX. На данный момент эта функция находится на этапе тестирования, поэтому Пятый одним из первых получил возможность вести трансляцию грандиозного события и в этом мессенджере:

https://max.ru/channelfivepromo

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрождён в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала

Тема:
Алые паруса 2026
26 июн
Подготовка к «Алым парусам» вышла на финишную прямую
25 июн
«Алые паруса-2026»: русская сказка, победа добра и исполнение мечты
25 июн
«Алые паруса»: история кораблей шоу с 1968 года до наших дней
24 июн
«Алые паруса» в новом анимационном измерении: премьера Пятого канала
24 июн
Окно в будущее и цифровое дерево: какими декорациями поражает шоу «Алые паруса»
23 июн
«Алые паруса» покоряют новые вершины
23 июн
Поезд в будущее и корабль мечты: чем удивит сцена «Алых парусов-2026»
23 июн
«Алые паруса» сквозь года: самые яркие моменты легендарного праздника выпускников
23 июн
Город Мечтателей на Дворцовой: как будут удивлять зрителей на «Алых парусах‑2026»
22 июн
Тест: Хорошо ли вы знаете праздник «Алые паруса»?
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
75.63
0.86 85.77
0.59
Усильте энергию волос: лунный гороскоп стрижек на июнь 2026 для знаков зо...

Последние новости

17:43
Агент СБУ Макаренко* призывал к теракту в США на День независимости из мести
17:35
Лантратова анонсировала новую акцию по воссоединению семей между РФ и Украиной
17:28
В World Gymnastics оценили отказ России от участия в Кубке вызова
17:25
Самый красивый флешмоб этого лета от Пятого канала
17:24
Красивая дата — 26.06.2026! Тимур Родригез и Катя Кабак сыграли свадьбу
17:16
«Россия, привет!» — кадры возвращения 160 бойцов СВО из украинского плена

Сейчас читают

В России начали снижаться цены на черешню: когда ягода станет еще дешевле
«Все обошлось»: актер Евгений Стеблов рассказал о госпитализации
Без света и медоборудования: женщина родила среди обломков здания в Венесуэле
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео