Самый красивый флешмоб этого лета от Пятого канала
Сегодня в самых живописных точках города можно будет встретить «вестниц Алых парусов».
Фото: 5-tv.ru
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26 июня, в преддверии легендарного праздника выпускников «Алые паруса», Пятый канал приглашает жителей и гостей Санкт-Петербурга стать частью самого красивого флешмоба лета. В этот день город наполнится алым светом — на улицах Северной столицы появятся девушки в развевающихся красных платьях, словно сошедшие со страниц романтической книги.
Говорят, что мечты сбываются под алыми парусами. Но чтобы точно оказаться в нужное время в нужном месте, иногда нужна подсказка. В этом году Пятый канал превратит ожидание праздника в особый городской квест, где каждый сможет прикоснуться к магии и почувствовать себя частью большого события.
26 июня в самых живописных точках города можно будет встретить «вестниц Алых парусов». Нужно только подойти к девушке в красном платье — и в ваших руках окажется не просто красивая открытка, а волшебный трафарет, маленький ключ к разгадке главного события. Он подскажет, где и когда можно увидеть главный праздник выпускников.
При этом открытка-трафарет станет не только проводником, но и инструментом для творчества: с её помощью можно создавать эффектные кадры на фоне города, играть с перспективой, светом и силуэтами. Такие снимки легко превратить в личную историю ожидания праздника — поделиться ими с близкими или опубликовать в социальных сетях, сохранив атмосферу этого особенного дня.
Вестницы появятся:
- у знаменитого «Севкабель Порта»;
- на «Вокзале 1853»;
- на парадной Дворцовой площади;
- в многогранном пространстве «СЕНО»;
- в творческом кластере «Этажи»;
- вдоль набережных, где особенно чувствуется дыхание города и ветер с Финского залива.
Количество открыток ограничено, и каждая из них — уникальна. Поймать этот момент — значит стать частью истории, которая начнётся 27 июня в 22:00:
- в прямом эфире Пятого канала;
- на сайте Пятого канала — https://www.5-tv.ru/;
- в официальных пабликах «Пятый канал. Телеканал» в социальных сетях ВКонтакте — https://vk.com/5tvpromo и Одноклассники — https://ok.ru/promo5tv.
Впервые трансляция праздника выпускников пройдет и в MAX. На данный момент эта функция находится на этапе тестирования, поэтому Пятый одним из первых получил возможность вести трансляцию грандиозного события и в этом мессенджере:
https://max.ru/channelfivepromo
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрождён в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала
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