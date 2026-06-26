В World Gymnastics оценили отказ России от участия в Кубке вызова

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 50 0

Такое решение спортсменки приняли из-за нарушения организаторами соревнований регламента.

Почему российские гимнастки отказались от турнира в Румынии

Фото: IPA/ТАСС

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World Gymnastics приняла к сведению отказ России от участия в турнире в Румынии

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) начала оценку ситуации после отказа сборной России по художественной гимнастике от участия в Кубке вызова в Румынии. Об этом представители организации сообщили 5-tv.ru.

«Мы приняли к сведению ситуацию и проводим ее оценку. Если появятся какие-либо обновления, мы сообщим о них в установленный срок. На данном этапе у нас нет дополнительных комментариев», — заявили в World Gymnastics.

Сейчас World Gymnastics продолжает анализировать обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Федерация гимнастики России сообщила, что национальная сборная отказалась выступать на Кубке вызова, который проходит с 26 по 28 июня в румынском Клуж-Напоке.

Как пояснил пресс-атташе Федерации гимнастики России по художественной гимнастике Линар Гинатуллин, организаторы турнира устно уведомили российскую сторону, что в случае победы спортсменок на церемонии награждения не будет использоваться национальная символика. Именно это стало причиной отказа команды от участия в соревнованиях.

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