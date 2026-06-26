Волчок с водой: зонд НАСА сделал необычное открытие

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Алена Куликова
Алена Куликова 92 0

Космический объект вращается нестандартным способом.

Астероид-арахис скрывает следы древней воды

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Зонд НАСА обнаружил на астероиде древнюю воду

Космический зонд НАСА «Люси» пролетел мимо астероида «Дональд Йохансон» и обнаружил на его поверхности глинистые минералы с железом. О находке сообщило издание Science Daily.

Такие минералы появляются только при контакте с водой, но воздействие было кратким: иначе железо заменилось бы магнием. Ученые заметили, что астероид вращается необычно: он не просто крутится вокруг оси, а раскачивается, как волчок.

Полный оборот астероида занимает 10,5 дня, а дополнительное качание — 26,5 дня. Причиной считают нагрев от Солнца: поверхность излучает тепло и создает крошечную силу, которая за миллионы лет меняет вращение.

Как сказал ведущий автор исследования из Юго-Западного исследовательского института в США Симон Марки, каждое отличие помогает узнать больше о происхождении Солнечной системы. В 2027 году «Люси» достигнет троянских астероидов Юпитера.

«Ученым полезно сравнивать астероид „Дональд Йохансон“ с такими астероидами, как Бенну и Рюгу, которые кажутся похожими, потому что каждое незначительное различие — это еще одна подсказка к нашей истории происхождения», — заявил ученый.

Ранее, писал 5-tv.ru, ученые назвали возможную причину вымираний на Земле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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