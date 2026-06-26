Едет мириться? Зачем Меган Маркл собирается в Великобританию

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 105 0

Несмотря на разногласия, король Карл III, пригласил ее и принца Гарри остановиться в одной из королевских резиденций.

Зачем Меган Маркл может поехать в Великобританию

Фото: www.globallookpress.com/ Netflix

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RadarOnlinе: Меган Маркл может поехать в Британию ради коммерческих интересов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может сопровождать принца Гарри во время его предстоящего визита в Великобританию. Для нее эта поездка станет первым появлением на родине мужа за несколько лет. Об этом написали в RadarOnline.

После отказа от королевских обязанностей и переезда в США Меган Маркл приезжала в Лондон только один раз. Она была в Великобритании на похоронах королевы Елизаветы II.

Предстоящий визит может стать заметным событием после затяжного конфликта принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей. По данным источников издания, король Карл III, несмотря на разногласия, пригласил супругов остановиться в одной из королевских резиденций.

Однако инсайдеры утверждают, что возможная поездка Меган Маркл в Лондон связана не столько с желанием наладить отношения с родственниками мужа, сколько с коммерческими интересами.

По словам источника из окружения герцогини, Меган Маркл понимает, насколько важно снова появиться в Великобритании и, особенно, рядом с членами королевской семьи. Такая связь с Виндзорами по-прежнему имеет большой международный вес и дает статус, который невозможно просто купить.

Собеседники издания отметили, что поездка может помочь Меган Маркл укрепить свое положение в обществе и поддержать развитие ее бизнес-проектов.

По данным RadarOnline, герцогиня Сассекская рассчитывает получить именно такую публичность в период, когда ее проекты особенно нуждаются во внимании. В издании также связали возможный визит с разговорами о финансовых трудностях пары.

Ранее 5-tv.ru писал, почему принц Уильям не смог простить младшего брата Гарри.

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