Бастрыкин: возраст уголовной ответственности в России снижать не будут

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Алена Куликова
Алена Куликова 30 0

Ранее Следственный комитет выдвигал предложение на рассмотрение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство предлагало понизить возраст уголовной ответственности для несовершеннолетних до 12 лет, однако эта инициатива не была поддержана.

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме, который проходит в рамках Петербургского международного юридического форума. Бастрыкин уточнил, что СК направлял данное предложение на рассмотрение профильным структурам, но необходимого одобрения со стороны законодателей и профессионального сообщества оно не получило.

В результате инициатива осталась без дальнейшего движения и в настоящее время не рассматривается как перспективная для внесения изменений в Уголовный кодекс.

В действующем законодательстве общий возраст наступления уголовной ответственности установлен с 16 лет, а за ряд тяжких преступлений — с 14 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава СК России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования нападения на ТЦ в Краснодаре.

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