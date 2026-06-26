В Венесуэле зафиксировали 214 повторных толчков после землетрясения
Об этом сообщила уполномоченная президента страны Дельси Родригес.
Фото: www.globallookpress.com/Marcos Salgado
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Дельси Родригес: в Венесуэле зафиксировали 214 повторных подземных толчков
В Венесуэле после мощного землетрясения зафиксировали 214 повторных подземных толчков. Об этом сообщила уполномоченная президента страны Дельси Родригес в ходе совещания, трансляцию которого провел телеканал teleSUR.
Землетрясения в Венесуэле произошли в ночь на 25 июня. Магнитуда двух сильных толчков составила 7,2 и 7,5.
Эпицентр находился в 56 километрах от Валенсии и в 27 километрах к северо-западу от Монтальбана. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.
В результате масштабного катаклизма в стране разрушились сотни зданий. По последним данным, погибли более 230 человек, еще 4,3 тысячи пострадавших обратились за врачебной помощью.
На месте продолжаются разбор завалов, поиски выживших и извлечение тел погибших.
Ранее стало известно, что Россия выразила готовность оказать Венесуэле экстренную помощь после стихийного происшествия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля также сообщил, что российский лидер направил телеграмму с соболезнованиями Дельси Родригес.
До этого 5-tv.ru сообщал, что женщина родила среди обломков здания в Венесуэле.
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