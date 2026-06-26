Лукашенко отправился в Россию на встречу с Путиным

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 45 0

Во время переговоров лидеры двух стран обсудят как двусторонние отношения, так и международную повестку.

Что обсудят Путин и Лукашенко на встрече

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Александр Лукашенко направился с периодическим визитом в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Во время поездки белорусский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, дальнейшее развитие отношений между Минском и Москвой, а также ситуацию на международной арене.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин назвал Союзное государство России и Белоруссии примером взаимовыгодной и равноправной интеграции. По словам президента, отношения Москвы и Минска носят стратегический характер и способствуют развитию сотрудничества в рамках других объединений.

Кроме того, глава государства поздравил жителей Белоруссии с наступающим Днем независимости, который пройдет 3 июля. Владимир Путин отметил совместную борьбу народов двух стран в годы Великой Отечественной войны.

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