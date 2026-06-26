Умер режиссер сериала «Пока станица спит» Бата Недич

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 54 0

На протяжении многих лет он боролся с болезнью.

Умер режиссер Бата Недич

Фото: www.globallookpress.com/Server Amzayev

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Умер актер и режиссер Светислав Богославович, более известный под псевдонимом Бата Недич. Об этом сообщила жена кинематографиста.

«С разбитым сердцем вынуждена сообщить, что вчера, 25 июня, Бата Недич (Светислав Богославович) ушел к Создателю. Мы долго боролись с болезнью, но проиграли эту войну. Спасибо всем, кто нас поддерживал в этот трудный период», — проинформировала супруга режиссера.

Ему было 64 года.

О проблемах со здоровьем Недича было известно еще с 2023 года.

Он родился 30 мая 1962 года в Белграде, в Югославии. Посмотрев в юности картину «Москва слезам не верит», решил связать сою жизнь с кино. В 1987 году он получил диплом режиссера во ВГИКе.

Его работы хорошо знакомы любителям российских сериалов. Он режиссировал такие проекты, как «Пока станица спит», «Тайны института благородных девиц» и «Село на миллион».

Кроме того, периодически появлялся в качестве актера в эпизодических ролях в сериалах. Например, его можно увидеть в проектах «Ефросинья» и «Случайная связь».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер актер Евгений Калинцев. Ему был 59 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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