Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Клещева заместителем руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Клещева Алексея Константиновича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания. Ранее Клещев занимал должность в администрации президента.

В апреле Путин назначил руководителем Россотрудничества Игоря Чайку, который с 10 марта 2025 года был заместителем руководителя ведомства, а также с 2017 года является членом Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

До этого с 2020 года главой Россотрудничества был Евгений Примаков.

Ранее 5-tv.ru писал, что 25 мая с должности ушел заместитель министра обороны России Олег Савельев.

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