Праздников: начал работу девятый съезд Партии пенсионеров

Начал работу девятый съезд Партии пенсионеров. Об этом объявил председатель политической организации Эрик Праздников.

Он сказал, что этот съезд определит предвыборную программу партии и ее стратегию. Председатель отметил, что за год они изменили свое позиционирование.

«Сегодня Партия пенсионеров — это не партия одного возраста. Это партия всех возрастов, всех поколений. Это партия для молодежи, для людей среднего возраста, для предпенсионеров, пенсионеров, людей старшего поколения. <…> Чего мы ожидаем? Мы ожидаем: стать парламентской партией», — заметил Праздников.

Также он уточнил, что партия идет на предстоящие выборы с новой программой, главная цель которой — обеспечить гражданам нормальную жизнь здесь и сейчас, а не когда-то в обозримом будущем.

Кроме того, глава партии отметил, что эта политическая организация поддерживает президента России Владимира Путина и его стратегический курс на экономику развития.

«Почему? Потому что единственный возможный путь сегодня — это путь на экономику развития, экономику достойной жизни, достойных зарплат, достойных пенсий, достойной жизни здесь и сейчас. Именно поэтому Партия пенсионеров поддерживает главу государства и его стратегический курс», — уточнил политик.

Он добавил, что они занимают оппозиционную позицию к действующим парламентским партиям, потому что они не реализуют в полной мере курс на экономику развития.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла постановление о проведении выборов депутатов Госдумы девятого созыва в течение трех дней. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября.

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