Введенный в Крыму режим ЧС не ограничивает граждан полуострова

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в Крыму, не предполагает ограничений для жителей полуострова. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своем канале в мессенджере МАКС.

«Он (режим ЧС. — Прим. ред.) не означает каких-либо ограничений для граждан. Также режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. Все разговоры об этом — фейк. Еще раз: никаких ограничений для крымчан и гостей полуострова», — подчеркнул руководитель региона.

Он отметил, что режим ЧС введен для упрощения бюрократической машины и решения экономических вопросов. Например, позволяет ускорить закупки генераторов и топлива, чтобы снабдить всем необходимым объекты жизнеобеспечения, а также проводить аварийно-восстановительные работы и заключать контракты.

Кроме того, этот режим позволяет изменить условия контрактов по госзакупкам или расторгнуть их. Но при этом факт введения режима ЧС не предполагает автоматического снятия санкция по договорам. Такая ситуация может стать лишь юридическим основанием для этого. Но при условии, что будет доказано: ЧС сделало исполнение обязательств невозможным. К тому же необходимо, чтобы в договоре был пункт о непредвиденных обстоятельствах.

«То есть это не „волшебная кнопка“, освобождающая от всех обязательств, а возможность для запуска соответствующих юридических процедур», — уточнил глава республики.

Все решения относительно ЧС принимает оперативный штаб, которым руководит сам Аксенов. Если будут внесены какие-либо изменения, граждан об этом проинформируют, добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Афипском городском поселении Краснодарского края после ночной атаки украинских беспилотников. Целью киевского режима был нефтеперерабатывающий завод. После падения обломков на предприятие начался пожар.

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