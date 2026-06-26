Жара вернется, но ненадолго: синоптик о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик Ильин: жаркая погода наступит в Москве на следующей неделе

В Москве в первой половине следующей недели ожидается солнечная и жаркая погода, однако к четвергу, 3 июля, в регион придет холодный атмосферный фронт. Об этом синоптик Александр Ильин рассказал в беседе с изданием НСН.

По словам специалиста, холодный период в столице подходит к концу. В ближайшие выходные погодные процессы начнут перестраиваться на более теплый сценарий.

Так, в субботу, как отметил Ильин, сильной жары еще не будет. Температура воздуха составит около плюс 21 — плюс 23 градусов. Также местами возможен кратковременный дождь.

В воскресенье в Москве станет заметно теплее. Воздух прогреется до плюс 23 — плюс 25 градусов. Тогда как осадков, по прогнозу синоптика, не ожидается.

Следующая неделя стартует сразу с жаркой и солнечной погоды. Максимальная температура в этот период может достигать плюс 25 — плюс 30 градусов. Осадков в первой половине недели по прогнозу не предвидится.

Однако уже в четверг ближе к вечеру к московскому региону подойдет холодный атмосферный фронт, который принесет более свежую воздушную массу и небольшие дожди.

В пятницу же после прохождения фронта температура снизится. По словам Ильина, днем в Москве ожидается от плюс 21 до плюс 26 градусов. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах плюс 12 — плюс 17 градусов, а в центре столицы — около плюс 18 — плюс 20 градусов.

Также синоптик сообщил, что в начале недели ветер будет слабым, до трех — восьми метров в секунду. Атмосферное давление в середине рабочей недели поднимется до 751-753 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким регионам июль принесет жару, а каким — резкое похолодание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.