Не больше 20 карт в руки: в России усилили защиту от кибермошенников

Путин подписал закон об ограничении числа карт банков у одного человека до 20

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий число банковских карт у одного человека 20-ю и дающий банкам право замедлять подозрительные переводы. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Исходя из данных документа, одному физическому лицу во всех банках в совокупности может быть выдано не более 20 платежных карт. Исключения вероятны лишь в случаях, которые определит совет директоров Банка России.

Также закон ввел так называемый «период охлаждения» для подозрительных операций. После подтверждения перевода клиентом банк сможет не исполнять его в течение шести часов, если получит информацию о признаках мошенничества или выявит вредоносное программное обеспечение на устройстве клиента.

Если же кредитная организация нарушит это требование или не заблокирует перевод вовремя, а клиент потеряет деньги, банк должен будет возместить ущерб. Компенсация предусмотрена при наличии постановления о возбуждении уголовного дела.

В случае же, если банк выполнил все требования закона, а клиент самостоятельно переведет деньги мошенникам, возмещение не предусмотрено. Банки будут обязаны передавать туда сведения. Если у клиента во всех банках уже набралось 20 карт, кредитная организация не сможет выпустить ему новую.

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