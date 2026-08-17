Красный союзник: чем помидоры полезны при похудении и как их правильно есть

Помидоры помогают дольше сохранять сытость благодаря клетчатке

Помидоры — частые гости в меню тех, кто стремится сбросить лишние килограммы. Их любят за сочность, приятный вкус и способность мгновенно добавить объем любому блюду без вреда для фигуры. Роспотребнадзор официально относит томаты к низкокалорийным продуктам, которые рекомендуются людям с избыточным весом.

Однако сами по себе помидоры не умеют «сжигать» жир. В чем же заключается их реальная польза при похудении, с чем их лучше сочетать и можно ли перекусывать томатами на ночь — в материале 5-tv.ru.

В чем суперсила томатов?

Главное преимущество помидоров — сочетание минимальной калорийности и высокой питательной ценности. В 100 граммах спелых томатов содержится всего около 24 ккал и примерно 1,4 грамма пищевых волокон.

Клетчатка разбухает в желудке, обеспечивая долгое ощущение сытости и помогая кишечнику работать как часы.

Овощи позволяют обмануть аппетит: можно съесть порцию салата, наесться и при этом получить минимум калорий.

Витаминный коктейль

Томаты богаты калием, витамином С и каротиноидами. А за их насыщенный красный цвет отвечает ликопин — мощный природный антиоксидант, защищающий клетки от старения.

При этом для снижения веса не нужно полностью отказываться от жиров или углеводов. Главное — это общий баланс и умеренность. Ни один продукт, даже самый полезный, не сработает сам по себе, если весь остальной рацион состоит из фастфуда.

С чем сочетать и в чем кроется опасный подвох

Свежие томаты отлично дополняют любой полноценный прием пищи. Их можно подавать к запеченному мясу, рыбе, творогу, запекать с зеленью или нарезать в свежий салат.

Но здесь важно не попасться в кулинарную ловушку. Помидоры сами по себе невесомы для фигуры, но если щедро залить их подсолнечным маслом, жирным соусом или майонезом, калорийность блюда моментально вырастет в несколько раз.

Можно ли есть помидоры на ночь?

Никакого строгого запрета на вечерний перекус томатами не существует. Для организма важно не точное время приема пищи, а суммарная калорийность за весь день.

Помидоры вполне могут стать частью легкого ужина или вечерней закуски, если они не вызывают дискомфорта в желудке. Однако заменять весь ужин одними лишь овощами не стоит: для здоровья организму обязательно нужны белки и правильные жиры.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, что достаточное количество белка в рационе помогает сохранить мышцы при снижении калорийности питания и дольше поддерживать чувство сытости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.