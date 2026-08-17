Могли продать на органы: что грозило россиянкам, похищенным на Филиппинах

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 30 0

Такие преступления — не редкость для островного государства, предупредили в Альянсе туристических агентств РФ.

Что известно о похищенных на Филиппинах россиянках

Фото: Reuters/Noel Celis

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Вице‑президент АТА: похищенных на Филиппинах россиянок могли продать на органы

Пять россиянок и бывшая победительница конкурса красоты, похищенные на Филиппинах, могли стать жертвами торговцев органами. Об этом в интервью aif.ru сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Эксперт отметил, что похищения людей в островном государстве - не редкость, так как там процветает коррупция.

«Похищенных людей, как эти россиянки, потом могут продать на органы или в рабство. Это происходит потому, что есть большая коррупция, нет строгой власти», — сказал Мкртчян.

Он заявил, что преступники на Филиппинах не ограничиваются торговлей органами. Нередко жертв принуждают работать на плантациях, а женщин подвергают сексуальной эксплуатации.

Ранее 5-tv.ru писал о спасении пяти россиянок и экс-королевы красоты из сети торговли людьми на Филиппинах. Девушек под предлогом работы в модельном агентстве или PR-сфере могли вовлечь в коммерческую сексуальную эксплуатацию. Местные полицейские поймали организатора преступной схемы во время получения средств от правоохранителя, который работал под прикрытием. После успешной операции пострадавших женщин передали властям города Макати.

Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников заявил, что спасенным гражданкам России предоставят помощь для возвращения домой. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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