Не только насморк: врач назвал причины заложенности носа без простуды

Врач Развожаев: заложенный нос без насморка связан с аллергией

Трудности с дыханием бывают не только из-за насморка. Человек может дышать только ртом, даже если отсутствуют признаки простуды, такая патология связана с серьезными нарушениями. Об этом в беседе с «Газета.ру» сообщил врач-оториноларинголог Александр Развозжаев.

Одной из основных причин специалист назвал аллергический ринит, при котором слизистая оболочка носа отекает в ответ на контакт с аллергеном. К симптомам он отнес чихание, зуд, водянистые выделения и ощущение заложенности. Если проблемы с дыханием возникают в определенное время года или после общения с животными, уборки или прогулок в парке, скорее всего, речь идет об аллергии.

Еще одна причина, по словам эксперта, кроется в искривленной носовой перегородке. Врач отметил, что анатомическая деформация сужает один из носовых ходов, проблема становится очевидной во время сна или при физической нагрузке. Он добавил, что человек может годами жить с этой особенностью, считая, что обладает «плохим носовым дыханием».

Кроме того, заложенность без насморка может говорить о полипозном риносинусите. Специалист заявил, что полипозная ткань перекрывает носовые ходы, из-за чего воздух плохо поступает. Говоря о симптомах, он указал на снижение обоняния, чувство давления в области лица, постоянное нарушение дыхания. На ранних стадиях это лечат с помощью препаратов, при длительном заболевании — хирургически.

Врач также выделил вазомоторный ринит, при котором сосуды слизистой расширяются в ответ на холодный воздух, перепады температуры, физическую нагрузку или резкие запахи. Он призвал не игнорировать нарушения носового дыхания и своевременно принимать необходимые меры.

Ранее 5-tv.ru писал, что заложенность ушей после перелета может служить признаком баротравмы. Она появляется из-за перепада давления при взлете или посадке, особенно на фоне насморка или аллергии.

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