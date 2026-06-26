Сначала жена, а затем актриса: Наталья Бардо о приоритетах в жизни

Актриса Наталья Бардо: главная роль в моей жизни — быть женой

Актриса Наталья Бардо назвала роль жены главной в своей жизни. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», который помогает детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

По словам артистки, муж и ребенок для нее в приоритете, а профессию она воспринимает прежде всего как любимое дело и возможность для самореализации.

«Если говорить про самую главную роль — это роль жены, потом роль мамы, потом роль предпринимателя. Кино я для себя рассматриваю не как роль, а как место, где я могу чувствовать себя разной и зарабатывать, делать то, что я люблю и умею», — поделилась актриса.

Наталья Бардо с 2015 года состоит в отношениях с режиссером Марюсом Вайсбергом, который старше ее на 17 лет. В 2016-м у пары родился сын Эрик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бардо пока не планирует второго ребенка, поскольку хочет уделить больше внимания Эрику. При этом, по словам артистки, сам мальчик мечтает о младшей сестре и уверен, что она появится через два года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС