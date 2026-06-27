В Госдуме РФ рассказали, что изменится в сфере ЖКХ с 1 сентября 2026 года

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 48 0

Минстрой России вводит ряд мер для контроля за ремонтом и самоуправлением в жилых домах.

В Госдуме РФ рассказали, как изменятся ЖКХ с 1 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать единый порядок оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Минстрой РФ установит порядок и сроки приемки. Как отметил Аксененко, при выполнении работ по ремонту и благоустройству должно быть четко прописано, кто будет принимать результат и сколько времени дается на выполнение. Собственники жилых помещений смогут следить за качеством оказываемых услуг и видеть, за что управляющая компания берет с них ежемесячную плату.

Другое нововведение определило порядок выборов членов совета дома. Теперь ответственные лица должны быть указаны в протоколе избирательной процедуры, который должны будут подписать сами избранные кандидаты. Также жильцы смогут потребовать, чтобы председатель совета дома исполнял обязанности совместно с другими представителями совещательного органа.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 июля 2026 года в России вступают в силу новые правила семейной ипотеки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Подводный гороскоп: какая ты рыба по знаку зодиака

Последние новости

9:12
Умер актер фильма «Стрелы Робин Гуда» Мартиньш Вердиньш
8:55
Россиянам порекомендовали не уезжать на летний отдых за границу
8:31
В Госдуме РФ рассказали, что изменится в сфере ЖКХ с 1 сентября 2026 года
8:16
Трамп призвал назначить суровое наказание для экс-советника Джона Болтона
8:08
Не выкидывайте листья и кору! Из чего сделать мульчу, которая увеличит урожай в разы
8:01
Не только Человек-паук: лучшие фильмы с Тоби Магуайром для киновечера

Сейчас читают

В России начали снижаться цены на черешню: когда ягода станет еще дешевле
Лариса Долина отчитала детей за макияж: напала в коридоре
Без «народных советов»: Сати Казанова завершила грудное вскармливание дочери
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео