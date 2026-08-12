Испанский стыд: невеста Леонардо Ди Каприо открыто веселится на Ибице с другим

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Похоже, оскароносный актер не попрощается с холостяцким статусом никогда.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Julie Edwards; 5-tv.ru

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Невесту Леонарод Ди Каприо застали на Ибице в обнимку с другим

Главный ловелас Голливуда Леонардо Ди Каприо, похоже, оказался в любовном треугольнике. В сети расходятся кадры с его возлюбленной — Викторией Черетти, которая держит за руку отнюдь не оскароносного актера. Кто этот полуобнаженный молодой человек, пока неизвестно. Фото снято на Ибице, где модель сейчас отдыхает как раз с Ди Каприо.

Желтые издания разносят слухи о потенциальном расставании звездной пары, но никаких официальных подтверждений нет. Сами кадры могли быть вырваны из контекста.

Похоже, у Ди Каприо есть все шансы возглавить рейтинг самых «долго думающих» звездных холостяков. Буквально до вчерашнего дня это место на пьедестале завидных женихов занимал Криштиану Роналду. Но, как сообщал 5-tv.ru, накануне футболист официально связал себя узами брака с Джорджиной Родригес. Спортсмен и его возлюбленная, с которой он встречался последние десять лет, поделились радостной новостью в соцсетях. Публикация о свадьбе — фотография двух рук с обручальными кольцами — собрала миллион отметок «нравится» всего за девять минут.

Слухи о предстоящем торжестве появились еще в начале года — церемония была запланирована на середину лета. В июле в сети активно обсуждали список приглашенных, в который вошли известные футболисты, спортсмены и другие знаменитости — футболисты Рио Фердинанд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и Родриго, бойцы Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов, звезды шоу-бизнеса Вин Дизель, Рианна, Дженнифер Лопес, Дрейк и Трэвис Скотт, телеведущий Пирс Морган и другие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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