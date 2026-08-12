Загорай, но не нарушай права других: адвокат о последствиях нудистского отдыха

Адвокат Пономарева: за загар без одежды может уголовная ответственность

Отдых на нудистском пляже и загар без одежды могут привести к ответственности, если поведение человека нарушает права окружающих или происходит в присутствии несовершеннолетних. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала адвокат Елена Пономарева.

По словам специалиста, в обычной ситуации такие действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство. За это предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей, также возможен административный арест до 15 суток.

Пономарева уточнила, что ситуация может меняться, если речь идет о закрытых специализированных клубах. В таких местах действуют другие условия, однако при проведении проверок особое внимание уделяется присутствию несовершеннолетних.

«Загорай там голым, но так, чтобы это не ограничивало права других людей», — пояснила адвокат.

Она добавила, что если подобное поведение происходит в присутствии детей и сопровождается действиями, которые могут быть расценены как развратные, возможна уже уголовная ответственность.

«Если это не клубная система, <…> кругом есть несовершеннолетние, а он, извините, да, там вот это своими причиндалами трясет, то здесь вплоть до уголовной ответственности», — отметила Пономарева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская туристка заявила о домогательствах на пляже во вьетнамском Дананге. По словам девушки, неизвестный мужчина подошел к ней во время отдыха и совершил действия сексуального характера. Она рассказала, что находилась на пляже вместе с подругой, которая попыталась привлечь внимание окружающих.

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