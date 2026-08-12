«Позавидовали отпуску»: Шаляпин поддержал Волочкову после ситуации в аэропорту

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 163 0

Шоумен назвал произошедшее несправедливым.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Шаляпин поддержал Волочкову после ситуации в аэропорту

Певец и шоумен Прохор Шаляпин поддержал заслуженную артистку России Анастасию Волочкову после того, как ее не допустили к посадке на рейс до Мальдив. Свою позицию он высказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на бранче.

Шаляпин заявил, что считает произошедшее несправедливым, и отметил, что Волочкова много работала, а поездка была для нее возможностью отдохнуть после напряженного периода.

«Это отдельный сотрудник какой-то просто позавидовал этому отпуску Настиному, не понимая, что за этим стоит адский труд, боль, огромная операция. <…> Настя никогда нигде не буянила, нигде от нее не видели грубости, хамства», — сказал артист.

По его мнению, авиакомпания могла бы предложить балерине альтернативное решение, например новый билет или повышение класса обслуживания. Шаляпин привел в пример случаи, когда пассажирам после подобных ситуаций помогали другие перевозчики.

«Вот это надо как-то тоже по-человечески, к людям надо по-человечески», — заявил Прохор.

Почему Волочкову не пустили на рейс

Анастасия Волочкова 10 августа не попала на рейс до Мальдив. По словам артистки, она вместе с директором приехала в аэропорт вовремя, но у стойки ей сообщили, что посадка завершена из-за опоздания на одну-две минуты.

Волочкова утверждала, что сотрудники аэропорта не объявили об окончании посадки и она ожидала вылета рядом с выходом. Также артистка сообщила, что ее чемодан сняли с борта, а новые билеты обошлись ей примерно в 300 тысяч рублей.

В «Аэрофлоте» заявили, что посадка на рейс SU320 завершилась в 22:15, а Волочкова и ее спутник обратились к сотрудникам у выхода спустя три минуты. Представители перевозчика уточнили, что по данным камер пассажиры направлялись к гейту из ресторанной зоны терминала уже после завершения процедуры.

В авиакомпании также отметили, что информация о времени окончания посадки размещается на посадочных талонах и табло, а сообщения о завершении процедуры транслируются по громкой связи.

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