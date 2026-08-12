Путин заявил о резкой смене позиции Японии в отношениях с Россией

Президент отметил вклад Синдзо Абэ в сближение двух стран.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Путин: отношения России и Японии при Абэ были конструктивными
При бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ отношения Москвы и Токио были конструктивными. Теперь же позиция японских властей стала совсем другой. Так высказался президент России Владимир Путин, наблюдая за военными учениями с борта ракетного крейсера «Варяг».
Глава государства отдельно отметил роль Абэ в развитии отношений между двумя странами. По словам Путина, японский премьер много сделал для того, чтобы Москва и Токио лучше понимали позиции друг друга и могли находить общие решения.
«У нас сложились конструктивные отношения с рядом японских руководителей, в том числе с бывшим трагически погибшим премьер-министром Синдзо Абэ», — заявил российский лидер.
Путин также напомнил об истории переговоров двух стран о мирном договоре. В середине 1950-х годов СССР и Япония подписали декларацию, которая должна была стать основой для дальнейшего соглашения. Позднее японская сторона отказалась от этого документа.
После этого Москва пошла навстречу Токио и возобновила переговоры по мирному договору. Вопрос оставался одним из ключевых в отношениях двух стран на протяжении многих лет.
Однако теперь Россия видит серьезное изменение подхода японских властей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о желании Москвы получить от Японии объяснения по поводу введенных против России санкций.
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