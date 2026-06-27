Филолог рассказала о русском слове с самым большим числом синонимов

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 18 0

У этой лексемы более 100 близких по смыслу единиц.

У какого русского слова больше всего синонимов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

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Филолог Ольховская: больше всего синонимов в русском языке у слова «очень»

Больше всего синонимов в русском языке у слова «очень». Оно имеет порядка 100 близких по смыслу единиц. Об этом сообщила заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

«Лидером по числу синонимов в русском языке можно считать наречие «очень», — сказала эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам филолога, в перечень входят нейтральные и литературные формы (крайне, весьма, чрезвычайно), разговорные (страшно, жутко, чертовски), а также просторечные (дюже, оченно, страсть как) и архаичные (вельми, зело) вариации.

Это связано с тем, что категория интенсивности крайне востребована в речи, а разные синонимы позволяют передать оттенки и степени признака.

Ранее 6 июня в ООН прошло торжественное мероприятие ко Дню русского языка и 225-летию со дня рождения писателя Владимира Даля. Российские дипломаты объяснили другим участникам организации смысл исконно русских слов — «житие», «лепота» и «зиждить».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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