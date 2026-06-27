Жителю Красноярска, ложно обвинившему знакомых в краже, грозит тюремный срок

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Мужчина соврал, что у него пропали 150 тысяч рублей.

Красноярца привлекут к ответственности за ложный донос

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Жителю Красноярска, который обвинил двух знакомых в краже денег, грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

В январе 2026 года в дежурную часть обратился 40-летний житель краевого центра. Мужчина написал заявление на свою знакомую, а также ее подругу, обвиняя девушек в краже 150 тысяч рублей.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что заявитель лжет. По данным следствия, накануне «кражи» красноярец пригласил к себе двух знакомых, чтобы вместе отдохнуть. После распития алкогольных напитков девушки решили пойти домой. Мужчине это не понравилось. Он стал вести себя агрессивно, не позволяя подругам покинуть квартиру. Одна из девушек вытащила перцовый баллончик и распылила мужчине в лицо. После чего обе девушки сбежали.

Утром обиженный красноярец решил «проучить» подруг. С этой целью он пошел в участок, где написал заявление, что якобы после совместных посиделок кто-то из девушек стащил у него крупную сумму. Теперь перед законом придется отвечать мужчине. Ему уже предъявлено обвинение по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Ранее в Приморье двое подростков и мужчина похитили 11-летнего мальчика и заперли его в сарае. Преступники подкараулили школьника на улице, затолкали его в багажник автомобиля и отвезли в складское помещение, где избили и связали.

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