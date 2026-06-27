Александр Беглов со сцены ударом в рынду дал старт «Алым парусам»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов традиционно выступил на Дворцовой площади перед выпускниками, приехавшими на праздник «Алые паруса — 2026».

Глава города напомнил вступающим в новую жизнь ребятам исторические аспекты создания страны и цели, которые стояли перед ее лидерами.

После этого губернатор по традиции ударил в рынду. Ее звук символизирует старт главного праздника выпускников и начало нового этапа в их жизни.

В этом году в центре сюжета праздника — человек и его мечта, не абстрактное желание, а живой процесс, который начинается в детстве и проходит через весь жизненный путь. И потому в этот вечер Дворцовая площадь, где состоится концерт для выпускников, превратится в настоящий «Город мечтателей» — место, где рождаются и воплощаются мечты. В этом году на площади не будет просто зрителей: каждый станет частью происходящего. Массовые интерактивные эпизоды, включая «народное караоке», объединят тысячи выпускников, их родителей и гостей Северной столицы в одно большое событие.

Для выпускников выступят Елка, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА».

Ведущими вечера станут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.

Главным же событием традиционно станет проход по Неве брига «Россия» под алыми парусами.

Праздник выпускников «Алые паруса» — визитная карточка культурной столицы. Впервые он состоялся в 1968 году, но через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году ее возродили по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В 2025 году трансляция мероприятия в прямом эфире Пятого канала была отмечена национальной телевизионной премией ТЭФИ в номинации «Трансляция культурного события». Аудитория праздника по всему миру достигла 45,7 миллиона человек с учетом телеэфира, интернета и охвата на международной орбите. Этот результат стал рекордным за всю историю проекта.

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