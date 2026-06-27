Человек и его мечта: на Дворцовой площади начался праздник «Алые Паруса — 2026»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 107 0

Каждый зритель станет частью происходящего: массовые интерактивные эпизоды объединят выпускников, их родителей и гостей в одно общее событие.

В Петербурге начался праздник Алые Паруса 2026 — видео

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

На Дворцовой в Петербурге площади начался праздник выпускников «Алые Паруса»

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга начался главный выпускной страны «Алые Паруса — 2026». В праздничном концерте принимают участие такие российские звезды, как Елка, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА».

Ведущие вечера — Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.

В этом году концепция концерта строится вокруг темы «человек и его мечта». Режиссеры предлагают взглянуть на мечту не как на абстрактное желание, а как на живой процесс, который начинается в детстве и проходит через весь жизненный путь.

Эта идея заложена в основу драматургии вечера и объединяет все элементы шоу — от музыкальных номеров до визуального решения сцены.

Одной из особенностей праздника станет сценическое пространство. Сцена ведущих сольется воедино с основной, поэтому Дворцовая площадь превратится в единый комплекс, а ведущие — в полноценных участников действия.

Праздник на Дворцовой представится как последовательное путешествие. В первых эпизодах зрители окажутся в «Городе мечтателей» — среди молодых людей, которые только начинают понимать свои стремления и делать первые шаги к их реализации.

Затем действие перенесет выпускников в знакомое школьное пространство. В блоке «Школьная история» зрителям покажут дворы Петербурга, классы, встречи с учителями, дружбу, первую любовь и разговоры о будущем.

Следующие эпизоды выведут героев за пределы родного города и обратятся к теме единства страны. Выпускники услышат истории людей из разных регионов России, которые тоже когда-то стояли на пороге взрослой жизни и выбирали свой путь.

В программу также войдут поздравления от героев нашего времени. Так Дворцовая площадь станет символической точкой объединения разных судеб, городов и поколений.

В этом году на площади нет просто зрителей. Каждый проявит себя как часть происходящего: массовые интерактивные эпизоды, включая «народное караоке», объединят выпускников, их родителей и гостей праздника в одно общее событие.

Концерт завершится символическим строительством корабля — от детского рисунка до полноценного парусника, готового отправиться в большое плавание. Это и есть главная идея праздника: мечты рождаются внутри человека, и именно он способен воплотить их в жизнь.

Важнейшее событие вечера традиционно — появление в акватории Невы брига «Россия» под алыми парусами. Корабль уже много лет остается символом выпускного и начала новой взрослой жизни.

Праздник «Алые паруса» — визитная карточка Северной столицы. Впервые он прошел в 1968 году, однако спустя несколько лет традиция была прервана. Ее возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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