На «Алые паруса» прибыли делегации выпускников из других стран

Делегации выпускников из разных стран стали участниками праздника «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.

В сердце Северной столицы собрались не только российские школьники, но и гости из-за рубежа. На площади можно увидеть выпускников из Абхазии, Кубы, Таджикистана и Китая.

Ребята приехали на главный выпускной страны с национальными флагами. Яркие полотнища разных государств добавили празднику особую атмосферу. «Алые паруса» вновь стали местом встречи молодежи из разных уголков мира, объединенных одним важным событием — прощанием со школьной жизнью.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Телевизионную трансляцию праздника проводит Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка будет вестись с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».

В этом году водно-пиротехническое шоу праздника «Алые паруса» обрело особую художественную концепцию, вдохновленную образами русских сказок. При этом зрителей ждет не буквальное погружение в мифологию, а современное прочтение известных сюжетов через призму актуальных ценностей и смыслов. Организаторы шоу обращаются к архетипам, которые понятны каждому: дружба, добро, любовь, верность, выбор жизненного пути.

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