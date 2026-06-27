Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Live 26 057 0

Бывших школьников ждет масштабный концерт, а также водно-пиротехническое шоу в акватории Невы с участием главного символа праздника — брига «Россия» под алыми парусами.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

«Алые паруса» — одно из самых ярких событий в Санкт-Петербурге. Каждый год выпускники, их родители, жители и гости Северной столицы собираются на набережных Невы, чтобы увидеть грандиозное водно-пиротехническое шоу, праздничный салют и проход брига «Россия» под алыми парусами. Трансляцию ведет 5-tv.ru.

Праздник «Алые паруса» появился в Ленинграде в 1968 году, но через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году ее возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В 2025 году трансляция мероприятия в прямом эфире Пятого канала была отмечена национальной телевизионной премией ТЭФИ в номинации «Трансляция культурного события». Аудитория праздника по всему миру достигла 45,7 миллиона человек с учетом телеэфира, интернета и охвата на международной орбите. Этот результат стал рекордным за всю историю проекта.

В 2026 году организаторы вновь обещают масштабное шоу. Перед выпускниками выступят Елка, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА».

Ведущими вечера станут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.

В центре сюжета праздника «Алые паруса — 2026» — человек и его мечта, не абстрактное желание, а живой процесс, который начинается в детстве и проходит через весь жизненный путь. И потому в этот вечер Дворцовая площадь, где состоится концерт, превратится в настоящий «Город мечтателей» — место, где рождаются и воплощаются мечты. В этом году на площади не будет просто зрителей: каждый станет частью происходящего. Массовые интерактивные эпизоды, включая «народное караоке», объединят тысячи выпускников, их родителей и гостей Северной столицы в одно большое событие.

Концерт на Дворцовой площади начинается в 22:00 по московскому времени. После него в акватории Невы стартует традиционное водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — брига «Россия» под алыми парусами.

В этом году парусник стартует от Сенатской площади, пойдет против течения Невы под разведенными пролетами Дворцового моста, а затем сделает разворот напротив Эрмитажа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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