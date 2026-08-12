При падении легкомоторного самолета под Самарой пострадал один человек

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 52 0

Воздушное судно рухнуло в районе населенного пункта Новая Жизнь.

Легкий транспортный самолет потерпел крушение под Самарой

Фото: MAX/Центральное МСУТ СК России

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Легкий транспортный самолет потерпел крушение в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Инцидент произошел в 05:30 (04:30 по московскому времени. — Прим. ред.) в районе населенного пункта Новая Жизнь микрорайона Кошкинский.

В результате происшествия один человек пострадал и был госпитализирован в Кошкинскую центральную районную больницу (ЦРБ). По данным ведомства, никто из членов экипажа не погиб. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

Неделей ранее в Иркутской области пропал самолет с двумя людьми на борту. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, но спустя некоторое время летчики вышли на связь.

Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что пилот и летчик-наблюдатель были эвакуированы. Они добрались до сопки, собрали радиостанцию и передали сигнал тревоги пролетавшему самолету. Позднее Росавиация классифицировала крушение как аварию и назвала причиной сильный ветер.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Перу разбился экскурсионный самолет, погибли 13 человек. Борт компании Aerodiana с туристами летел из Писко к геоглифам в пустыне Наска. Крушение произошло в районе Пуэбло-Вьехо. Власти муниципалитета выразили соболезнования и пообещали выяснить причины трагедии.

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